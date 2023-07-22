العينُ على الضاحية.. هذا ما حصل بين "الحزب" و "الحركة"

كشفت المعلومات أنَّ وتيرة التنسيق بين قيادتي "حزب الله" و "حركة أمل" قد ارتفعت خلال الساعات الماضية لضبط كافة الفعاليات المرتبطة بذكرى عاشوراء في مختلف المناطق، وسط تشديدٍ على ضرورة حفظ الأمن والنظام في نطاق المجالس العاشورائيّة والأنشطة الأخرى المرتبطة بها.

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ولفتت المصادر إلى أنَّ هناك توجيهات تقتضي بعدم حصول أي إرباكٍ أمني في أي منطقة، خصوصاً في الجنوب الضاحية الجنوبيَّة لبيروت التي تشهدُ إنتشاراً أمنياً كثيفاً لعناصر "حزب الله" لمواكبة الأيام العاشورائيّة.