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لبنان

وليد جنبلاط وتيمور غابا عن مناسبة أساسيّة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-07-2023 | 03:15
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كان لافتاً غياب رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" السّابق وليد جنبلاط عن فعاليات إفتتاح مهرجانات بيت الدين، يوم الخميس الماضي، في حين حضرت وجوهُ سياسيّة أخرى تمثل توجهات عديدة مثل وزيري الداخلية والتربية بسام المولوي وعباس الحلبي، الوزير السابق سليم جريصاتي، الوزير السابق طارق متري وغيرهم. 
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وقبيل دقائق من بداية الإحتفال، همسَ عددٌ من الحاضرين في ما بينهم بأنَّ هناك إمكانية لحضور جنبلاط حفل الإفتتاح أو حتى نجله النائب تيمور جنبلاط، إلا أنَّ ذلك لم يحصل بتاتاً.   
كذلك، فقد لوحظ أيضاً أن رئيس مهرجانات بيت الدين السيدة نورا جنبلاط ظلّت تتابع حفل يوم الخميس وقوفاً لأحيان عديدة مثل أشخاصٍ آخرين كثر، وذلك بسبب كثافة الجمهور المُشارك.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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