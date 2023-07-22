وليد جنبلاط وتيمور غابا عن مناسبة أساسيّة

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وقبيل دقائق من بداية الإحتفال، همسَ عددٌ من الحاضرين في ما بينهم بأنَّ هناك إمكانية لحضور جنبلاط حفل الإفتتاح أو حتى نجله النائب تيمور جنبلاط، إلا أنَّ ذلك لم يحصل بتاتاً.