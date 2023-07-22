أصوات انفجارات قوية ومتتالية.. ماذا يجري في مزارع شبعا؟

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دوت سلسلة انفجارات قوية ومتتالية في المنطقة الواقعة بين الطرف الجنوبي لمزارع شبعا ومرتفعات الجولان المحتلة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".ويرجح ان تكون هذه الانفجارات ناجمة عن تدريبات عسكرية يقوم بها الجيش الإسرائيلي في المنطقة.