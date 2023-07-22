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لبنان

أصوات انفجارات قوية ومتتالية.. ماذا يجري في مزارع شبعا؟

Lebanon 24
22-07-2023 | 02:27
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دوت سلسلة انفجارات قوية ومتتالية في المنطقة الواقعة بين الطرف الجنوبي لمزارع شبعا ومرتفعات الجولان المحتلة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
ويرجح ان تكون هذه الانفجارات ناجمة عن تدريبات عسكرية يقوم بها الجيش الإسرائيلي في المنطقة.
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