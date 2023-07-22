27
o
بيروت
28
o
طرابلس
31
o
صور
28
o
جبيل
30
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
26
o
زحلة
25
o
بعلبك
28
o
بشري
28
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
باسيل يعود الى حضن "حزب الله" لمواجهة عون!
ايناس كريمة Enass Karimeh
|
Lebanon 24
22-07-2023
|
03:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
من الواضح ان العلاقة بين "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" بدأت تخطو خطوات جدية الى الأمام، بغضّ النظر عن الملفات الاشكالية العالقة ، الا أن الاكيد أن العلاقة الثنائية وبقرار من قيادات الحزبين بدأت تعود الى طبيعتها في ظلّ نقاش عميق يحصل بين الطرفين.
Advertisement
وتقول مصادر سياسية متابعة للتواصل المستجدّ بين الفريقين، أن الاتصالات الحاصلة والتي يقودها رئيس "التيار" جبران باسيل ورئيس وحدة الارتباط في "حزب الله" وفيق صفا، لا تقتصر فقط على اللقاءات إنما هناك تواصل غير مباشر ولقاءات أخرى بين قيادات من مستوى أقل لإعادة توطيد العلاقات الحزبية بشكل عام، وهذا إن دلّ على شيء فهو يؤكّد على جدّية القرار الذي اتّخذ من قِبل الحليفين.
وبعيداً عن التفاؤل الذي يسود الاوساط السياسية والاعلامية للطرفين، ترى المصادر أن الاتفاق الذي على أساسه تمّ استئناف التواصل المنسّق يتركّز حول عدم ضرورة التوافق على كل الملفات الخلافية، حتى أن النّقاش حول الملفّ الرئاسي قد لا يؤدّي الى تسوية ثنائية، إذ من الممكن أن يبقى الخلاف قائماً من دون أي تنازلات.
من جهة أخرى تعتبر المصادر نفسها أن هناك حاجة ملحّة لدى "التيار" للاتفاق مع "الحزب" على اعتبار أنه لم يجد طوال المرحلة الفائتة حيث استعرّ التصعيد بين الطرفين قبولاً لدى قوى المعارضة ولم يستطع بناء تحالف معها، بل بقي الامر محصوراً في زاوية التقاطع لزيادة عدد أصوات مرشّحهم الرئاسي في مواجهة مرشّح "حزب الله"، لذلك فإن خسارة "التيار" لـ"الحزب" في المرحلة السابقة لم تثمر ربحاً على المستوى السياسي لجهة تحالفات جديدة، وبحسب المصادر، فإن التيار" لم يعد يجد أمامه حلاً سوى الاستدارة مجدداً نحو حضن "حزب الله" والاتفاق معه على سلّة متكاملة بغضّ النظر عن موقفه من المرشح الرئاسي رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية، لكنّ الاتفاق على فكرة حكم كاملة بدا أنه الهدف الأساسي للطرفين في المرحلة المقبلة وهذا ما يلبّي رغبة "التيار" من جهة ولا يقيّد "الحزب" من جهة مقابلة.
كما أن الحاجة المشتركة للتقارب مع "الحزب" تبرز أيضاً لدى "التيار" من خلال تقدّم حظوظ قائد الجيش جوزاف عون، الامر الذي لا يرغب به باسيل على الاطلاق، لذلك فهو لن يكون قادراً على صون التقاطع السياسي مع قوى المعارضة بل بحاجة لتقوية الطرف الاخر بعيداً عن السير بمرشّحه وإنما لعرقلة وصول عون، وهذا يتطلّب تكتّلاً نيابياً كبيراً لا يمكن أن يتحقق من دون تحالف "حزب الله" وباسيل.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ارتفاع كبير ومستمر في سعر صرف الدولار.. اليكم ما نقلته "التطبيقات"
Lebanon 24
ارتفاع كبير ومستمر في سعر صرف الدولار.. اليكم ما نقلته "التطبيقات"
07:22 | 2023-07-21
21/07/2023 07:22:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أصوات إنفجارات قويّة تهزّ أرجاء صيدا وإقليم الخروب.. كم بلغ عددها؟
Lebanon 24
أصوات إنفجارات قويّة تهزّ أرجاء صيدا وإقليم الخروب.. كم بلغ عددها؟
14:56 | 2023-07-21
21/07/2023 02:56:18
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة إبنة الفنان الراحل روميو لحود: "لقد اجتمعتما من جديد" (فيديو وصور)
Lebanon 24
وفاة إبنة الفنان الراحل روميو لحود: "لقد اجتمعتما من جديد" (فيديو وصور)
07:39 | 2023-07-21
21/07/2023 07:39:14
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة اغتصابٍ جديدة في لبنان.. التفاصيل مروّعة وما فعله شقيقان خطيرٌ جداً!
Lebanon 24
حادثة اغتصابٍ جديدة في لبنان.. التفاصيل مروّعة وما فعله شقيقان خطيرٌ جداً!
14:08 | 2023-07-21
21/07/2023 02:08:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الإشكال بينهما... تصريح جديد لسيمون أبو فاضل عن وئام وهّاب ماذا قال؟
Lebanon 24
بعد الإشكال بينهما... تصريح جديد لسيمون أبو فاضل عن وئام وهّاب ماذا قال؟
08:51 | 2023-07-21
21/07/2023 08:51:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
ايناس كريمة Enass Karimeh
@EnassKarimeh
Lebanese journalist, social media activist and communication enthusiast
أيضاً في لبنان
05:00 | 2023-07-22
ظروفه لم تنضج.. هل رُحّل "الحوار" إلى مرحلة ما بعد انتخاب الرئيس؟!
03:15 | 2023-07-22
وليد جنبلاط وتيمور غابا عن مناسبة أساسيّة
06:13 | 2023-07-22
عز الدين: لإتخاذ أقصى العقوبات بحق مرتكبي الجرائم ضدّ الأطفال والنساء
06:12 | 2023-07-22
"ملتقى التأثير المدني" و"مؤسسة "كونراد آديناور - لبنان" ينظمان مؤتمرا حواريا الإثنين
06:06 | 2023-07-22
توترٌ كبير في بلدة بقاعية.. هذا ما يجري بين الجيش ومطلوبين
06:00 | 2023-07-22
"بعد اللعب على حافة الهاوية".. هل يستطيع باسيل تخفيف خسائره؟
فيديو
قُبلة جريئة بين النجم السوري والمُمثلة اللبنانية تُشعل مواقع التواصل.. والجمهور غاضب! (فيديو)
Lebanon 24
قُبلة جريئة بين النجم السوري والمُمثلة اللبنانية تُشعل مواقع التواصل.. والجمهور غاضب! (فيديو)
00:26 | 2023-07-22
22/07/2023 13:55:48
Lebanon 24
Lebanon 24
سرق شاحنة واكتشف وجود رضيع بداخلها.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
Lebanon 24
سرق شاحنة واكتشف وجود رضيع بداخلها.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
00:38 | 2023-07-19
22/07/2023 13:55:48
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرة "سوخوي" روسية تسقط في البحر.. وفيديو يوثق كيف قفز منها الطيار ثم لفظ أنفاسه الأخيرة
Lebanon 24
طائرة "سوخوي" روسية تسقط في البحر.. وفيديو يوثق كيف قفز منها الطيار ثم لفظ أنفاسه الأخيرة
00:20 | 2023-07-18
22/07/2023 13:55:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact