"سنرى".. نائبٌ يُنبه من سيناريو سيء قد يشهده لبنان بعد 1 آب

غرّد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "سيكون واضحاً بعد الأول من آب، خاصة إذا ما بدأ الدولار بالتحليق، مع الانعكاسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والانسانية لذلك، ما الهدف من نقل البلد إلى التحلل الكامل، وضرب وشل القطاع العام المدني والعسكري! فرض الحلول السياسية؟ شطب ديون الدولة والمصارف؟ إعادة تكوين النظام؟.. سنرى".

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