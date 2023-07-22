تولّى منصب رئيس "الديوان الأميري".. من هو السفير القطري الجديد في لبنان؟

قبل يومين، أصدر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قراراً بتعيين الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى لبنان، وذلك خلفاً للسفير إبراهيم بن عبد العزيز السهلاوي الذي انتهت مهمته الدبلوماسية في لبنان.

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من هو السفير القطري الجديد؟