تولّى منصب رئيس "الديوان الأميري".. من هو السفير القطري الجديد في لبنان؟

قبل يومين، أصدر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قراراً بتعيين الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى لبنان، وذلك خلفاً للسفير إبراهيم بن عبد العزيز السهلاوي الذي انتهت مهمته الدبلوماسية في لبنان.
من هو السفير القطري الجديد؟
وكان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، يتولى منصب رئيس الديوان الأميري منذ 27 تشرين الأول 2020، حيث كان قبل ذلك يشغل منصب مساعد رئيس الديوان الأميري خلال الفترة من 2019 إلى 2020.
وسبق أن تولى آل ثاني منصب سفير بلاده لدى ألمانيا، كما كان سفيراً غير مقيم لدى جمهورية التشيك خلال الفترة من 2017 إلى 2019.
ويأتي تعيين السفير القطري الجديد في لبنان، عقب أيام من احتضان الدوحة اجتماع اللجنة الخماسية حول لبنان (تضم قطر ومصر وفرنسا وقطر والسعودية والولايات المتحدة) يوم الاثنين الماضي، والتي دعت إلى التعجيل بإجراء الانتخابات الرئاسية وتنفيذ إصلاحات اقتصادية ضرورية، من أجل الوفاء بمسؤولياتها تجاه مواطنيها.
وبالتزامن مع الاجتماع حينها، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع الموفد الفرنسي الخاص بلبنان جان إيف لودريان، الأوضاع السياسية في بيروت.