Advertisement

لبنان

تولّى منصب رئيس "الديوان الأميري".. من هو السفير القطري الجديد في لبنان؟

Lebanon 24
22-07-2023 | 03:37
A-
A+
Doc-P-1089978-638256194207974269.jpg
Doc-P-1089978-638256194207974269.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قبل يومين، أصدر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قراراً بتعيين الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى لبنان، وذلك خلفاً للسفير إبراهيم بن عبد العزيز السهلاوي الذي انتهت مهمته الدبلوماسية في لبنان.
Advertisement
 
من هو السفير القطري الجديد؟
 
وكان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، يتولى منصب رئيس الديوان الأميري منذ 27 تشرين الأول 2020، حيث كان قبل ذلك يشغل منصب مساعد رئيس الديوان الأميري خلال الفترة من 2019 إلى 2020.

وسبق أن تولى آل ثاني منصب سفير بلاده لدى ألمانيا، كما كان سفيراً غير مقيم لدى جمهورية التشيك خلال الفترة من 2017 إلى 2019.

ويأتي تعيين السفير القطري الجديد في لبنان، عقب أيام من احتضان الدوحة اجتماع اللجنة الخماسية حول لبنان (تضم قطر ومصر وفرنسا وقطر والسعودية والولايات المتحدة) يوم الاثنين الماضي، والتي دعت إلى التعجيل بإجراء الانتخابات الرئاسية وتنفيذ إصلاحات اقتصادية ضرورية، من أجل الوفاء بمسؤولياتها تجاه مواطنيها.

وبالتزامن مع الاجتماع حينها، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع الموفد الفرنسي الخاص بلبنان جان إيف لودريان، الأوضاع السياسية في بيروت. 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:22 | 2023-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:56 | 2023-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:39 | 2023-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:08 | 2023-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:51 | 2023-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-07-22
03:15 | 2023-07-22
03:00 | 2023-07-22
06:13 | 2023-07-22
06:12 | 2023-07-22
06:06 | 2023-07-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website