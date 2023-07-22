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لبنان
مصلحة الليطاني تعلن تحويل كامل تصريف عين الزرقاء الى مجرى نهر الليطاني
Lebanon 24
22-07-2023
|
04:38
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اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في انه "بسبب تدني تصريف الينابيع على طول مجرى نهر الليطاني في الحوض الأدنى ، بالاضافة الى ضخ قسم من هذه المياه في الطيبة وعلمان لتأمين مياه الشفة. قد انخفض تصريف نهر الليطاني في القاسمية على نحو يهدد سلامة الإنتاج الزراعي للمزارعين المشتركين في مشروع ري القاسمية من المنصورة جنوبا الى الغازية شمالا ( حوالي 4000 هكتار من البساتين والأراضي الزراعية) ، وتفاديا لهذا الضرر وحرصا على سلامة المواسم الزراعية في مشروع ري القاسمية ، قررت المصلحة تحويل كامل تصريف عين الزرقاء (بالقرب من معمل عبد العال في مشغرة) الى مجرى نهر الليطاني في الحوض الأدنى لزيادة تصريف النهر بحوالي 800 ليتر في الثانية، ابتداء من صباح اليوم فيه 22 تموز 2023، مما سيؤدي الى ارتفاع منسوب النهر بشكل محدود ومستوى العكارة خلال الساعات المقبلة".
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وأوضحت المصلحة في بيان لها انها "اتخذت هذا التدبير لتأمين حاجات المواطنين لمياه الري".
ولفتت نظر المزارعين الى "وجوب ترشيد استعمال هذه المياه والتقيد ببرامج التوزيع لكي تتمكن المصلحة من تلبية حاجات المزارعين خاصة في هذه الظروف المناخية الصعبة وطيلة فترة الجفاف التي ستمتد الى شهر تشرين الثاني".
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