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لبنان

الشيخ قاووق: على البعض ألا يضيعوا الوقت ويهدروا الفرص

Lebanon 24
22-07-2023 | 04:44
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شدد عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق على أن "مسار الانهيار متواصل والأزمات الداخلية تتراكم وتتفاقم ولم تعد تطاق، والجميع يعلم أن لا حل إلاّ بالتوافق الوطني".
وقال في مجلس عاشورائي إن "الفريق الآخر يرفض التوافق لأنهم لا يمتلكون مشروعا توافقيا، ولأنهم أسرى أوهام المواجهة والصدام".
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ورأى أن "عمق المشكلة اليوم يكمن في أن الفريق الآخر يريد المواجهة والصدام ويخطط ويعمل على المواجهة والصدام، ومن يرفض التوافق، عليه أن يتّهم نفسه، ومن الطبيعي أن يتهمه الآخرون بالعرقلة". 

وأضاف: "لجماعة التحدي والمواجهة، هل تراجعتم عن قراركم بتعطيل نصاب الجلسات إذا كان سينتخب فيها الوزير سليمان فرنجية؟ من حق اللبنانيين أن يسمعوا جوابكم". 

وحول التحرك الخارجي، اعتبر الشيخ قاووق أنه ينجح إذا كان يدا للمساعدة ولم يصبح جزءا من الانقسامات"، مشيرا الى أن "التحريض والتضليل لا يغير المعادلات، وعلى البعض ألا يضيعوا الوقت ويهدروا الفرص، بل أن يتعلّموا من التجارب الماضية ولا يجربوا المجرب".


وختم: "معالجة أزمة النازحين تبدأ من تحرير بعض المسؤولين الرسميين من عقدة استرضاء أميركا".
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