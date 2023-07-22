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لبنان

أراد تسجيل ولديه في المدرسة... مجهولون دخلوا منزله وسرقوا الأموال!

Lebanon 24
22-07-2023 | 05:08
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولين سرقوا مبلغاً ماليّاً وبعض المحتويات من داخل منزل في حيّ الجوزة في المنية، يعود للمواطن "ع.س"، وفرّوا هاربين إلى جهة مجهولة. 

وأشار صاحب المنزل إلى أنّ المبلغ المسروق كان قد خبأه لتسجيل طفليه في المدرسة.
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سرقة

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