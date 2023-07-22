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لبنان

بعد وقوع إشكالٍ بسببها.. هذا ما حلّ بـ"مخالفة" في الغبيري

Lebanon 24
22-07-2023 | 05:33
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أعلن رئيس بلديّة الغبيري معن خليل، إزالة المخالفة التي تسببت بالإشكال الذي حصل ليل 18 تمّوز 2023 في المنطقة المذكورة.
في بيانٍ له، اليوم السبت، قال خليل: "باسم المجلس البلدي في الغبيري، أتوجه بالشكر والامتنان من جميع فاعليات الغبيري، الحزبية والاجتماعية لمؤازرة البلدية في إزالة المخالفة، ونحمد الله ان هذا الالتفاف منع مزيدا من التوتر وأعاد الثقة للمواطنين بعدم تكرار هذه الاشكالات".
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وأكّد خليل أنه "لا حلول خارج تطبيق القانون والنظام العام لمنع كل مظاهر التجاوزات".
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