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يعقد ملتقى التأثير المدني ومؤسسة "كونراد آديناور – لبنان" مؤتمرا حواريا يوم الإثنين المقبل في 24 تمّوز الجاري في فندق الموفمبيك في بيروت بمشاركة 40 خبيرة وخبيرا وحضور ديبلوماسي.وفي خلفية المؤتمر الذي يعقد تحت عنوان: "تحدّيات لبنان: المواطنة والدّولة، السيادة والسياسة الخارجيّة"، ورد في ورقة التعاون بين الملتقى والمؤسسة: "يواجه لبنان تحدّيات أساسيّة في السّياسات العامّة خصوصًا على مستوى تعطُّل قِيام دولة المواطنة بسبب عدم تطبيق الدّستور، كما هشاشةٍ في السّيادة النّاجزة، وارتِباكٍ في السّياسة الخارجيّة."وفي برنامج المؤتمر الذي يبدأ أعماله ابتداء من التاسعة صباحا بكلمتين لكل من رئيس الملتقى فيصل الخليل ومدير مؤسّسة كونراد آديناور في لبنان مايكل باور ثلاثة جلسات.الأولى تعقد تحت عنوان "لبنان ودولة المواطنة: مقاربة تحدّيات في الذاكرة الجماعيَّة والتّماسك الاجتماعيّ"، ويتحدث فيها كل من الأستاذة هدى الخطيب شلق والدّكتور حسن منيمنة.وفي الجلسة الثانية التي تعقد تحت عنوان "لبنان بين الاستراتيجيّة الدّفاعيّة والسّياسة الخارجيّة: السيناريوهات والتّداعيات" ويتحدث فيها كل من الدّكتورة ريان عسّاف والعميد المتقاعد خليل الحلو.ويدير الجلستان كل من المدير التنفيذي للملتقى زياد الصّائغ والكاتب السياسي سام منسّى، قبل ان يقدما مع السيّد مايكل باور في الجلسة الثالثة والنهائية الخلاصات وآفاق المؤتمر.تجدر الاشارة الى أن المؤتمر سينقل مباشرة على منصّات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصّة بالملتقى ومؤسسة كونراد آديناور – لبنان.