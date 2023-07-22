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لبنان

حادثة مؤلمة تُحزن بعلبك... هكذا تُوفيت فرح إبنة المدينة البقاعيّة

Lebanon 24
22-07-2023 | 06:54
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الفتاة فرح محمد الزكرة تُوفيت بعد سقوطها عن سطح منزلها في مدينة بعلبك، أثناء تنظيفها ألواح الطاقة الشمسية.
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