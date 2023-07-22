إبن الـ30 عاماً سقط من الطابق الثالث وتُوفي

تُوفي الشاب يحي عبد المعطي ديب البالغ من العمر 30 عاماً، اثر سقوطه من الطابق الثالث من أحد المباني، في منطقة بيت الفقس في الضنية، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".



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