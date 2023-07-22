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لبنان

إبن الـ30 عاماً سقط من الطابق الثالث وتُوفي

Lebanon 24
22-07-2023 | 07:30
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تُوفي الشاب يحي عبد المعطي ديب البالغ من العمر 30 عاماً، اثر سقوطه من الطابق الثالث من أحد المباني، في منطقة بيت الفقس في الضنية، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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