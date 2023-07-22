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لبنان

لبنانيان ذهبا لقضاء رحلة سياحيّة في تركيا... فتُوفيا في حريق داخل فندق

Lebanon 24
22-07-2023 | 07:27
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تُوفي لبنانيان نتيجة حريق اندلع في أحد الفنادق في أنطاليا التركية، وذلك خلال قضائهما رحلة سياحية في تركيا.

وتوجّه رجال الإطفاء والشرطة والفرق الطبية إلى المنطقة بعد أن تصاعد الدخان في الفندق المكون من طابقين في شارع Fikirçı في منطقة Kaleiçi التاريخية، وتمكنوا من إخماده، كما تم نقل الجرحى الى المستشفيات لتلقي العلاج. 
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