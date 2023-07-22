Advertisement

لبنان

تعرّضا للإعتداء بسبب مرورهما في هذه المنطقة!

Lebanon 24
22-07-2023 | 08:02
A-
A+
Doc-P-1090053-638256354429042755.jpg
Doc-P-1090053-638256354429042755.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ شابين من منطقة الفوار تعرّضا للإعتداء، بسبب مرورهما في  منطقة زغرتا الزاوية.
 
 
وفي السياق، أجرى رئيس بلدية زغرتا - اهدن انطونيو فرنجية اتصالاً هاتفياً بالشيخ الخضر خضر شاجبا الاشكال الذي حصل في بلدة الشويليت، وأكدا عمق العلاقات الاخوية بين بلدة الفوار وأبناء زغرتا الزاوية.
Advertisement

وشكر رئيس بلدية زغرتا - اهدن الشيخ الخضر خضر على تعاونه، ودعا الى تفعيل التعاون بين شرطة بلدية زغرتا وباعة الحديد المستعمل لقطع الطريق على أيّ نوع من الاشكالات.
كما شكر العميد طوني أنطون ومديرية المخابرات في الجيش التي كانت صلة تنسيق وتواصل لانهاء الاشكال الذي حدث.
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:56 | 2023-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:08 | 2023-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:22 | 2023-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:45 | 2023-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:55 | 2023-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-07-22
10:46 | 2023-07-22
10:42 | 2023-07-22
10:25 | 2023-07-22
10:04 | 2023-07-22
09:45 | 2023-07-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website