تعرّضا للإعتداء بسبب مرورهما في هذه المنطقة!

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ شابين من منطقة الفوار تعرّضا للإعتداء، بسبب مرورهما في منطقة زغرتا الزاوية.



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وشكر رئيس بلدية زغرتا - اهدن الشيخ الخضر خضر على تعاونه، ودعا الى تفعيل التعاون بين شرطة بلدية زغرتا وباعة الحديد المستعمل لقطع الطريق على أيّ نوع من الاشكالات. وفي السياق، أجرى رئيس بلدية زغرتا - اهدن انطونيو فرنجية اتصالاً هاتفياً بالشيخ الخضر خضر شاجبا الاشكال الذي حصل في بلدة الشويليت، وأكدا عمق العلاقات الاخوية بين بلدة الفوار وأبناء زغرتا الزاوية.وشكر رئيس بلدية زغرتا - اهدن الشيخ الخضر خضر على تعاونه، ودعا الى تفعيل التعاون بين شرطة بلدية زغرتا وباعة الحديد المستعمل لقطع الطريق على أيّ نوع من الاشكالات.

كما شكر العميد طوني أنطون ومديرية المخابرات في الجيش التي كانت صلة تنسيق وتواصل لانهاء الاشكال الذي حدث.