Advertisement

لبنان

هاشم: لا يجوز لأي فريق التهرب من دوره وواجباته الوطنية

Lebanon 24
22-07-2023 | 08:50
A-
A+
Doc-P-1090068-638256378990485496.jpeg
Doc-P-1090068-638256378990485496.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم أن "الظروف الصعبة التي يواجهها اللبنانيون في واقعهم الحياتي الاجتماعي يستدعي معالجة سريعة، من خلال اعادة انتظام عمل المؤسسات لتأخذ دورها الطبيعي لايجاد الحلول المطلوبة قبل الوصول الى الفوضى التي يراهن عليها بعض الخارج لتمرير مآربه وغاياته وهذه مسؤوليات الجميع".
Advertisement

وقال خلال لقاءات في منزله في شبعا: "لا يجوز لأي فريق التهرب من دوره وواجباته الوطنية. علينا ان ننتظر الآخرين لفرض آرائهم وافكارهم وكأننا اصبحنا تحت الوصاية، لذلك المطلوب اعتماد الحكمة والعقلانية والموضوعية في مقاربات الملفات الاساسية وبخاصة رئاسة الجمهورية التي هي اساس ومنطلق لأي خطوة انقاذية".

أضاف: "لأن التحديات جمة والصعوبات تزداد يوما بعد يوم، المسؤوليات تتعاظم والتفاهم في مثل هذه المرحلة ليس ترفا بل ضرورة وطنية للخروج من ازماتنا، لهذا فإن الاتفاق على نقطة تشكل اولوية اللحظة بعد ان كثر الكلام حولها وتباينت الاراء رغم اولوياتها، يعتبر تحديا ومكاشفة، فعودة البعض للتمسك بوجود النازحين السوريين وكأنه استجابة لمشاريع الخارج ورهاناتهم الخاطئة، يشكل علامة فارقة تصل لحد التشكيك وهذا ما يضر بوطننا".
 
وختم: "ليتقنع البعض بالاخطاء التي تترتب على هذه التوجهات ولننطلق نحو علاقة اخوية مع الاشقاء في القيادة السورية للاتفاق حول مسألة اعادة السوريين الى وطنهم، وخارج هذا التوجه انما هو تخل عن حماية وطننا لان اقحام بلدنا في لعبة الامم قد يأخذنا الى ما لا يحمد عقباه فهل سينتبه الجميع الى ما ينتظرنا؟"

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:56 | 2023-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:08 | 2023-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:22 | 2023-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:45 | 2023-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:55 | 2023-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-07-22
10:46 | 2023-07-22
10:42 | 2023-07-22
10:25 | 2023-07-22
10:04 | 2023-07-22
09:45 | 2023-07-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website