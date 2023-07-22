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لبنان

بعد العثور على طفلين تحت جسر نهر ابراهيم... ماذا كشف الأب مجدي علاوي عن صحّتهما؟

Lebanon 24
22-07-2023 | 08:55
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قال خادم جمعية سعادة السماء الأب مجدي علاوي للـ"أم تي في"، إنّ الطفلين اللذين أنقذناهما من تحت جسر نهر ابراهيم في صحّة جيّدة، والقوى الأمنية والقضاة لعبوا دوراً كبيراً في تسهيل ضم الأطفال الى الجمعية".
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مجدي علاوي

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