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نظم قطاع صيدا في "حزب الله"، وقفات إحتجاجية واعتصامات شعبية، تنديدا بالتعدي على حرمة وقداسة القرآن الكريم واستنكارا لحملة إهانة المقدسات وتكرارها تحت غطاء قانوني وتلبية لنداء الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصر الله في صيدا وبلدات الغازية، حارة صيدا، عنقون، اركي ، عزة، رومين، حومين التحتا، زغدرايا، قناريت. شارك فيها مئات المصلين الذين رددوا شعارات التمسك بالقرآن والتنديد بتدنيسه.وامام مجمع السيدة الزهراء في صيدا، اقام "حزب الله" وقفة احتجاجية ردد خلالها المحتجون شعارات اكدت ان "القرآن هو دستور الامة وكرامتها وعزتها وحملوا المصاحف واللافتات كتب عليها "قرآننا كتابنا وعزنا وهدينا تفديه ارواحنا. واحراقه فعل اهانة لمليار ونصف مسلم ولعقيدتهم تحت غطاء الحرية والديمقراطية ".والقى الدكتور الشيخ صادق النابلسي كلمة اشار فيها الى ان "ما يحدث من إهانة للقرآن الكريم في الغرب هي بالنسبة الى المسلمين ساعةُ اختبار وامتحان ، وان السكوت سيؤدي بالمسلمين الى مزيد من الهزيمة والانكسار والمهانة، وهم يريدون ان يبثوا اليأس عند المسلمين"، مؤكداً ان "وقفتنا اليوم هي وقفة اهل القرآن واهل الايمان الذين يحرسون بأرواحهم كتاب الله العزيز ويقفون في وجه أهداف العدو القذرة الخبيثة".كما ألقيت كلمات مماثلة لكل من الشيخ حسن الزين في مجمع سيد الشهداء في حارة صيدا والسيد محمد السيد في مجمع الإمام المهدي في الغازية، وعلماء وأئمة المساجد في البلدات المذكورة.