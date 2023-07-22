الأب إيلي خنيصر يكشف تفاصيل طقس لبنان... إستعدّوا هذا ما ينتظركم

أعلن المتخصص بالأحوال الجويّة الأب إيلي خنيصر أنّ إسبوعاً حاراً بانتظار لبنان، وقال عبر صفحته على "فيسبوك":

"اعتباراً من صباح يوم الاحد 23 تموز، سوف تتراجع قيم ضغط المنخفض الهندي الموسمي نحو 990hpa الامر الذي سيمدد كتلةً شديدة الحرارة نحو الشرق الأوسط وغرب روسيا، تزامناً مع نشاط منخفض السودان فوق تشاد ونجيريا والسودان الذي سيساهم مع المنخفض الهندي بتمدد موجة لاهبة نحو وسط وجنوب اوروبا وشمال افريقيا. اسبوع حار جداً ورطب بانتظار لبنان وسوريا وتركيا والاردن وفلسطين وقبرص وايطاليا واسبانيا واليونان".