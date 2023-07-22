الدولار يتراجع.. إليكم التسعيرة المتداولة عصراً

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 92300 و92600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان قد افتتح صباحاً على تسعيرة تراوحت ما بين 93400 و93800 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.