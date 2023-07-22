جرحى في شكا... شاهدوا صور حادث السير من هناك

وقع حادث سير على أوتوستراد طرابلس باتّجاه بيروت، في محلة شكا، بين فان لنقل الركاب وسيارة، نتج عنه سقوط 3 جرحى، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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