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لبنان

جرحى في شكا... شاهدوا صور حادث السير من هناك

Lebanon 24
22-07-2023 | 10:25
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وقع حادث سير على أوتوستراد طرابلس باتّجاه بيروت، في محلة شكا، بين فان لنقل الركاب وسيارة، نتج عنه سقوط 3 جرحى، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
 
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حادث

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