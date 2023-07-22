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لبنان
جرحى في شكا... شاهدوا صور حادث السير من هناك
Lebanon 24
22-07-2023
|
10:25
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وقع حادث سير على أوتوستراد طرابلس باتّجاه بيروت، في محلة شكا، بين فان لنقل الركاب وسيارة، نتج عنه سقوط 3 جرحى، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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