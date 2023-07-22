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لبنان

بعمليّة خاطفة.. شعبة المعلومات أوقفت مطلوباً في حيّ السلم وهذا ما اعترف به

Lebanon 24
22-07-2023 | 10:42
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورّطين بعمليات سرقة الدراجات الآليّة في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيفهم، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهول بتنفيذ عمليات سرقة دراجات آليّة ضمن جبل لبنان، وقد تداولت مواقع التواصل الإجتماعي فيديو يظهر قيامه بتنفيذ عمليات سرقة.
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على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد المشتبه فيه وتوقيفه، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة تمكّنت من تحديد هويّته، ويدعى:

 أ. ع. ن. (مواليد عام 1990، لبناني) بحقّه مذكّرة توقيف بجرم سرقة.
بتاريخ 15- 07- 2023 وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه بعملية خاطفة في محلّة حي السّلّم، على متن درّاجة آليّة لون أزرق من دون لوحات، تم ضبطها، وتبيّن أنها مسروقة من عرمون بتاريخ 26- 06- 2023.

 بتفتيشه والدراجة الآليّة، تم ضبط مسدّس حربي مع ممشط، و/6/ طلقات صالحة للاستعمال، وأدوات تستخدم في عمليات السّرقة، وقطعة من حشيشة الكيف، وبيان قيد إفرادي مزوّر، ومحفظة بداخلها مبالغ مالية من عملات مختلفة.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بتنفيذ عددٍ كبيرٍ من عمليات سرقة الدّراجات الآليّة في العديد من مناطق محافظة جبل لبنان.

أجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء.
 

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