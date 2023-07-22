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لبنان

مداهمة مكتب أحد المخاتير... متّهمٌ بالإتجار بالبشر وبيع الأطفال

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-07-2023 | 10:46
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داهمت قوة من مكتب أمن الدولة في مدينة صيدا، مكتب أحد المخاتير في قضاء صيدا وهو رئيس مركز أحد الأحزاب، بإذن من القضاء المختص، بتهمة تزوير والإتجار بالبشر وبيع أطفال بالتعاون مع مديرة جمعية المحبة والسلام في المنصورية.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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