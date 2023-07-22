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لبنان

صورٌ مروعة من مكان وفاة لبنانيين في تركيا إثر حريق فندق.. هكذا وقعت الكارثة!

Lebanon 24
22-07-2023 | 11:24
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تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي صوراً لمبنى الفندق التركي الذي ضربه حريقٌ، اليوم السبت، وأسفر عن وفاة اللبنانيين فيفيان ودوري مهنا من بلدة قرطبا اللبنانية.
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وتشيرُ المعلومات إلى أنَّ الحريق وقع ضمن "بوتيك أوتيل أنطاليا" بشارع فكرجي بمدينة أنطاليا التركية، موضحة أنّ الفندق المنكوب أثري وقديم وموجود ضمن شارعٍ ضيق كما أنّ سقفه خشبي، الأمر الذي ساهم في توسع رقعة الحريق بشكلٍ أكبر.
 
وكشف الناشط اللبناني عماد بزّي المُقيم في تركيا عبر حسابه على "فيسبوك" أن هناك شخصين لبنانيين أيضاً كانا مع فيفيان ودوري مهنا لحظة إندلاع الحريق وهما شاما وشيرلي مهنا، إلا أن الأخيرين كانا في غرفة أخرى وتمّكنت وحدة الإطفاء البلدية من إنقاذهما إلى جانب 10 سواح آخرين من جنسيات مختلفة تواجدوا في المكان نفسه.
 
وإثر الكارثة التي وقعت، جرى نقل جثتي دوري وفيفيان إلى معهد الطب الشرعي بأنطاليا، في حين أن شاما وشيرلي ما زالتا بعهدة السلطات التركية بإنتظار إجلائهنّ من قبل السلطات اللبنانيّة. 
 
 
 
 
 
 

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