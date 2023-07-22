أول صورة للزوجين اللبنانيين ضحية حريق فندق تركيا.. وكلامٌ مؤثر من أحد الأصدقاء

نعى الزميل جورج دانيال سعد عبر حسابه على "فيسبوك" صديقه دوري مهنا الذي قضى مع زوجته فيفيان مهنا إثر حريق مؤسف طال فندقاً، اليوم السبت، بمدينة أنطاليا التركية.

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وسرد سعد في منشوره تفاصيل مؤثرة عن علاقته بمهنا، واصفاً إياه بـ"الرفيق"، مشيراً إلى أنّ الراحل شكّل مع زوجته "رمزاً للحُب والوفاء على هذه الأرض التي لا رحمة فيها"، وأضاف: "لقد رحلت اليوم يا دوري خنقاً من دخان حريق شب في فندق في أنطاليا مع شريكة حياتك من دون وداع بناتك ووالدك وأخوتك وأصدقائك الكثر في الأشرفية وقرطبا، فأوجعنا فراقك وأنت من كانت تليق بك الحياة التي صنعت فيها نفسك بنفسك".

وخلال الساعات الماضية، تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي صوراً لمبنى الفندق التركي الذي طاله الحريق وأسفر عن وفاة الزوجين مهنا.



وتشيرُ المعلومات إلى أنَّ الحريق وقع ضمن "بوتيك أوتيل أنطاليا" بشارع فكرجي بمدينة أنطاليا التركية، موضحة أنّ الفندق المنكوب أثري وقديم وموجود ضمن شارعٍ ضيق كما أنّ سقفه خشبي، الأمر الذي ساهم في توسع رقعة الحريق بشكلٍ أكبر.



وإثر الكارثة التي وقعت، جرى نقل جثتي دوري وفيفيان إلى معهد الطب الشرعي بأنطاليا.

