بري يُحيي الليلة العاشورائية الرابعة في المصيلح بحضور مُمثل شيخ العقل

أحيا رئيس مجلس النواب نبيه برّي الليلة الرابعة من ليالي عاشوراء بمجلس عاشورائي أقيم في قاعة أدهم خنجر في دارته في المصيلح، حضرها إضافة للرئيس نبيه بري، شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز ممثلاً بمستشاره للشؤون الدينية الشيخ حسام سليقا، ممثل سماحة المرجع السيد علي السيستاني في لبنان الحاج حامد الخفاف إلى جانب حشدٍ من الشخصيات الرسمية والسياسية والإجتماعية.

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وألقى مستشار شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى الشيخ وسام سليقة كلمة شيخ العقل تحدث في مستهلها عن معاني ذكرى عاشوراء وعناوينها الإيمانية والإصلاحية والتوحيدية الجامعة. وألقى مستشار شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى الشيخ وسام سليقة كلمة شيخ العقل تحدث في مستهلها عن معاني ذكرى عاشوراء وعناوينها الإيمانية والإصلاحية والتوحيدية الجامعة.

وفي سياق حديثه، أكد سليقة على رسالة الشيخ أبي المنى الداعية إلى الحوار بين مختلف الأطراف في البلاد، وسأل: "هل من سبيلٍ غير ذلك لإنقاذ البلاد ممّا تتخبط به من فراغ وشغور وتراجع وإنهيار؟".

وأكمل: "ا لحوار هو سبيلُ النجاة، وليتحمل الجميع مسؤلياتهم وليبادروا الى التحرك من الداخل لا الاكتفاء بانتظار الخارج وليتفقوا على كلمة سواء قبل حصول ما لا تحمد عقباه، فالخارج مشكورٌ مهما كان مهتماً ومعنياً، إلّا أن أهل البيت أدرى بما هو أجدى وعليهم أن يحصِّنوا الوطنَ بتحصين مؤسساته المالية والعسكرية والقضائية والإدارية قبل فوات الأوان".

وختم: "فلتكن عاشوراء عملاً دؤوباً ممنهجاً لتعزيز ثقافة المواطنة واحتضان التنوّع وبناء السلام، وثورة دائمة من أجل تحقيق الأمان في وطن يعاني كلّ المعاناة، لكن شعبه يناضل من أجل الحياة".