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لبنان

بعد خبر توقيف مُختار بتهمة "الإتجار بالبشر".. بيانٌ توضيحي من "القوّات" ​

Lebanon 24
22-07-2023 | 13:13
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صدر عن منطقة صيدا - الزهراني في القوات اللبنانية البيان الآتي:

قامَ عدد من الجهات المرتبطة بمحور سياسي اعتاد التلفيق والإفتراء، على إقحام حزب "القوّات اللبنانيّة" في التحقيق الذي تُجريه الأجهزة المختصة حول إحدى الجمعيات، بشكل مُجافٍ للحقيقة وللوقائع ذات الصلة، كما قامت بتسويق خبر توقيف مختار بلدة الهلالية على أنّه رئيس مركز "القوات" في البلدة".
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أضاف البيان: "إنّ منطقة صيدا - الزهراني في القوات اللبنانية تنفي نفياً قاطعاً أيّ علاقة للحزب بكلّ التسويق الباطل، كما تنفي أن يكون مختار البلدة هو رئيساً لمركز القوات فيها، إنما من المؤيدين، وإذ تؤكّد إلتزامها التام بسقف القانون ورفضها كلّ ما يتعارض معه، تجد نفسها مضطرة للإدّعاء لدى الجهات المختصّة على كلّ مَن تسوّل له نفسه ربط القوات بأخبار ملفّقة".
وكانت قوة من مكتب أمن الدولة في مدينة صيدا دهمت مكتب أحد المخاتير في قضاء صيدا بإذن من القضاء المختص، بتهمة تزوير والإتجار بالبشر وبيع أطفال بالتعاون مع مديرة جمعية المحبة والسلام في المنصورية.
 
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