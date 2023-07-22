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لبنان

الدولار يُسجل ارتفاعاً طفيفاً.. هكذا جاء سعره مساء اليوم

Lebanon 24
22-07-2023 | 13:47
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم ما بين 92500 و92800 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
 
وكان سعر الصرف قد سجل عصراً، ما بين 92300 و92600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ
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