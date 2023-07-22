مسلحون ينتشرون في بلدة عكّارية والتوتر كبير.. هكذا تعرّض مواطنون لهجومٍ مباغت!

تُخيّمُ أجواء من التوتر على بلدة بزّال العكارية إثر إقدام المدعو "ع.ع." برفقة شخصين آخرين على إطلاق النار من أسلحة حربية باتجاه المدعو "ل.م." وإبن عمه "س.م."، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.

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وأسفرت حادثة إطلاق النار عن إصابة "ل.م." بطلقات ناريّة في بطنه، فيما أصيب الثاني بيده ليجري نقلهما بعد ذلك إلى مستشفى اليوسف في حلبا.

وكشفت المصادر أنَّ الجريحين ينتميان إلى أحد الأسلاك العسكرية، مشيرة إلى أنّ مُطلقي النار لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.

كذلك، فقد أشارت المعلومات إلى أنّ المنطقة تشهدُ حالياً إنتشاراً مسلحاً، وقد عُلِم أنَّ الحادثة سببها خلافات ثأريّة.