خبرٌ يكشف ما يجري في سوق الدولار حالياً.. إنتبهوا لهذا الأمر

لوحظَ أنّ بعض التطبيقات المعنية بأسعار الدولار قد واجهَ مؤخراً "بلبلة تقنية" أدّت إلى ظهور إشعارات متناقضة خلال وقتٍ واحد.



Advertisement ومن خلال الرّصد خلال الساعات الماضية، فقد تبيّن أن بعض تلك التطبيقات أرسل إشعارات تفيدُ بأنَّ سعر الدولار سجل ارتفاعاً كبيراً ليتم في الوقت نفسه إرسال إشعاراتٍ أخرى تفيدُ بإنخفاض كبير، علماً أنّه ولدى الدخول إلى التطبيقات، يتبين أنّ الأسعار نفسها وثابتة ولم تشهد سوى تغيّرات طفيفة. ومن خلال الرّصد خلال الساعات الماضية، فقد تبيّن أن بعض تلك التطبيقات أرسل إشعارات تفيدُ بأنَّ سعر الدولار سجل ارتفاعاً كبيراً ليتم في الوقت نفسه إرسال إشعاراتٍ أخرى تفيدُ بإنخفاض كبير، علماً أنّه ولدى الدخول إلى التطبيقات، يتبين أنّ الأسعار نفسها وثابتة ولم تشهد سوى تغيّرات طفيفة.



وفي السّياق، قالت مصادر ناشطة في السّوق الموازية للدولار لـ"لبنان24" إنَّ "الأوضاع حالياً تشهدُ نوعاً من الإستقرار باعتبار أنّ الطلب على الدولار ما زال مضبوطاً نوعاً"، مشيرةً إلى أنَّ أغلب الصرافين باتوا لا يعملون وفق أرقام التطبيقات، ولكن وفق مداولاتٍ تجري لحظوياً في ما بينهم عبر تطبيق واتساب أو من خلال إتصالاتٍ هاتفيّة تحصلُ بين الحين والآخر".