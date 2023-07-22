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لبنان

خبرٌ يكشف ما يجري في سوق الدولار حالياً.. إنتبهوا لهذا الأمر

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-07-2023 | 14:30
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لوحظَ أنّ بعض التطبيقات المعنية بأسعار الدولار قد واجهَ مؤخراً "بلبلة تقنية" أدّت إلى ظهور إشعارات متناقضة خلال وقتٍ واحد.

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ومن خلال الرّصد خلال الساعات الماضية، فقد تبيّن أن بعض تلك التطبيقات أرسل إشعارات تفيدُ بأنَّ سعر الدولار سجل ارتفاعاً كبيراً ليتم في الوقت نفسه إرسال إشعاراتٍ أخرى تفيدُ بإنخفاض كبير، علماً أنّه ولدى الدخول إلى التطبيقات، يتبين أنّ الأسعار نفسها وثابتة ولم تشهد سوى تغيّرات طفيفة.

وفي السّياق، قالت مصادر ناشطة في السّوق الموازية للدولار لـ"لبنان24" إنَّ "الأوضاع حالياً تشهدُ نوعاً من الإستقرار باعتبار أنّ الطلب على الدولار ما زال مضبوطاً نوعاً"، مشيرةً إلى أنَّ أغلب الصرافين باتوا لا يعملون وفق أرقام التطبيقات، ولكن وفق مداولاتٍ تجري لحظوياً في ما بينهم عبر تطبيق واتساب أو من خلال إتصالاتٍ هاتفيّة تحصلُ بين الحين والآخر".

ولفتت المصادر إلى أنَّ السَّبب وراء الإبتعاد عن تطبيقات الدولار سببه عدم التقيّد بأرقامها التي تكونُ في الكثير من الأحيان غير واقعية، مشيرة إلى أنّ أي صعودٍ في سعر الدولار لا يؤيده الصرافون بتاتاً لأنّ خسائرهم ستزداد باعتبار أنهم سيحتاجون إلى سيولة أكبر من الليرة لشراء العُملة الصعبة من المواطنين.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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