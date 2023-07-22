نداءٌ من نصرالله.. هذه رسالتهُ إلى "الشباب المُتحمّس" في لبنان

حيّا الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله كل التحركات التي حصلت نُصرة للقرآن الكريم بعد الممارسات المسيئة التي حصلت بحقه في السويد، مشيراً إلى أنه في حال لم تتخذ الحكومة السويدية أي إجراءات تلجم الإعتداءات على الكتاب الكريم، فعندها ستُصنّف دولة محاربة للإسلام وللمسلمين.

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كلام نصرالله جاء خلال إحياء الليلة الخامسة من مراسم عاشوراء في الضاحية الجنوبية، إذ قال: "يجب أن ننوه بكل التحركات السابقة التي خرجت نصرة للقرآن الكريم، ومبادرة العراق كانت الأهم على المستوى الرسمي من خلال إستدعاء القائم بالأعمال العراقي من السويد. كذلك، فإن إيران رفضت إستقبال السفير السويدي الجديد في طهران، في حين أن مغادرة السفيرة السويدية لبنان أمرٌ مهم، كما أن خطوة بقاء السفير اللبناني لدى السويد في بيروت خطوة أساسية أيضاً".



وأكمل: "يجب ألّا نغتر بالاعتذارات السويدية والدنماركية فهذا ليس كافياً ويجب أن تمنع هذه الحكومات تلك التصرفات المسيئة".



كذلك، أشار نصرالله إلى أنّ لبنان لا يتحمّل أي صدمات صغيرة أو كبيرة، داعياً الشباب المتحمس بسبب ما جرى في السويد إلى عدم القيام بأي مبادرات فردية كي لا يتم فتح المجال لأحد بأن يصطاد بالماء العكِر، وأضاف: "نحن في معركة ليست للانفعال بل للانتصار والانتصار يتحقق من خلال الخطوات المحسوبة والمدروسة والقوية".