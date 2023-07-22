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لبنان

رسالة من باسيل إلى نواب حاكم مصرف لبنان.. ماذا طلب منهم؟

Lebanon 24
22-07-2023 | 16:33
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جدّد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل دعوته إلى تعيين القضاء لحارسٍ قضائي على مصرف لبنان في حال لم تمنع نواب حاكم البنك المركزي عن تحمّل مسؤوليتهم في إدارة المؤسسة إثر إنتهاء ولاية الحاكم الحالي رياض سلامة يوم 31 تموز الجاري.
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وفي كلمة له من المخيم الشبابي لطلاب المدارس في بشتودار - البترون، حذّر باسيل من الإستمرار بسياسات سلامة نفسها، وقال: "في حال قرر نواب الحاكم ممارسة ذات النهج، فإنه ستتم ملاحقته قانونياً. أما في حال خوفهم من تحمل المسؤولية، فعليهم التنحي جانباً أو فليتحمل المسؤولية من هو منهم قادرٌ على المواجهة واعتماد سياسة إصلاحية". 
 
وفي سياقٍ آخر، أكد باسيل تمسك اللبنانيين بسيادة أرضهم، مُجدداً المطالبة بإنهاء النزوح السوري، معتبراً أن هذا الأمر بمثابة معركة إستقلال وحريّة. 
 
 
 
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