إطلاق نار داخل أحد أحياء بيروت.. ما القصّة؟

أفادت قناة الـ"MTV"، مساء اليوم السبت، عن تسجيل حادثة إطلاق نار في منطقة حي اللجا في بيروت.

ووفقاً للمعلومات الأولية، فإنّ إطلاق النار سببه إشكال بين عددٍ من الشبان، وقد ناشد الأهالي الجيش التدخل لضبط الوضع.