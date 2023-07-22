"آه يا زمن".. تغريدة ناريّة من وئام وهاب وهذا ما قاله!

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غرّد رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السّابق وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "لفتتني خلال الأيام الماضية تعليقات أحزاب الميليشيات والقتل وحرصها على الحريات. آه يا زمن. أقل حزب قاتل شي عشرة آلاف لبناني على الهوية أو من طائفتو بسبب الخصومة السياسية وحرام مزعوجين كتير بسبب كفين. هوذي بطلو يقتلو لأن بيخافو من العقاب مش عن قناعة".