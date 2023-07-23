ليلة صاخبة في بيت الدين.. غي مانوكيان يُلهب الأجواء والجمهور يرقصُ فرحاً (صور)

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وتميّز الحفل الذي حضره وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار، بمشاركة واسعة للجمهور الذي رقصَ على أنغام الموسيقى المتنوعة، فيما تجلّت الروعة أكثر مع أغنية "عالعين موليتين" التي أشعلت مسرح ومدرجات المهرجان.يُشار إلى مانوكيان سيحيي ليلة ثانية اليوم الأحد خلال فعاليات المهرجانات المُستمرة في قصر بيت الدين.