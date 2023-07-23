معاملة "نيترات" تصل إلى مكتب وزير.. هذا ما قرّرهُ بشأنها

مع إقتراب الذكرى السنوية الثالثة لإنفجار مرفأ بيروت يوم 4 آب 2020، لا يزال هاجس "مادة النيترات" وحتى الزراعية منها يقض مضاجع المسؤولين في لبنان.

وفي هذا الإطار، لفت مصدر إداري إلى أنّ أحد الوزراء المعنيين وصلت الى مكتبه معاملة محتواها إستيراد وإدخال كمية من مادة النيترات الزراعية الضرورية للمزروعات والخضراوات والفواكه، وهذه المعاملة تمت الموافقة عليها من قبل الأجهزة الأمنية المعنية كافة وينقصها توقيع الوزير.

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المصدر لفت الى أنّ الوزير قال: "المعاملة قانونية مئة في المئة، ولكنني لن أوقعها ولا أريد أن أسمع بكلمة نيترات لا زراعي ولا غير زراعي".

وأمام إمتناع الوزير عن توقيع المعاملة أحيلت على جهة أخرى رسمية معنية لتوقيعها وهكذا حصل، وأدخلت المواد الزراعية من دون توقيع الوزير.