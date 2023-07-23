هل سيتمّ التمديد لقائد الجيش؟ مصدر يكشف ما يريده وزير الدفاع

لا يزالُ ملف التعيينات العسكرية مدار أخذ ورد وخلاف عمّا إذا كانت ضرورية أم لا.

وفي هذا السّياق، لفت مصدر نيابي قابل وزير الدفاع موريس سليم قبل أيام إلى أنّ الأخير جزم له بأنه لن يخالف القانون أبداً، وبالتحديد في ما خصّ التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون، مؤكداً أنه لن يقترح التمديد للقائد أبداً ويجب أن تسير الأمور بشكل طبيعي كما ينصّ عليها قانون الدفاع، وعلى كل مَن تنتهي مدة خدمته في المؤسسة العسكرية أن يذهب الى التقاعد، حسب نص القانون، خصوصاً عندما لا يكون هناك توافق وطني بشأن خيارات التعيين او التجديد أو التمديد.

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وبحسب ما نقل المصدر، فإنّ الوزير أضاف أنّ "هناك ستة أشهر تفصلنا عن هذا الإستحقاق وربما نكون توصلنا الى إنتخاب رئيس جمهورية، عندها تصبح كل الأمور طبيعية وضمن القانون وخاصةً في ما يتعلق بتعيينات المؤسسة العسكرية".