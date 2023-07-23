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لبنان

إطلاق نارٍ عند الحدود الجنوبية والجيش الإسرائيلي يستنفر.. ماذا يجري؟

Lebanon 24
23-07-2023 | 01:23
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أفادت "إذاعة النور" بأن قوة للجيش الإسرائيلي انتشرت فجر اليوم بالقرب من السياج الحدودي في مستعمرة "المنارة" مقابل بلدة حولا.

وبحسب المعلومات، فإن هذا الإنتشار يأتي عقب الاشتباه بتحرك في الجانب اللبناني تخلله إطلاق رصاصات عدة وإلقاء قنبلتين صوتيتين.
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