إنخراط سوري "مُتسارع"

قالت مصادر مطلعة إنَّ "بعض الشخصيات الحليفة لسوريا سمعت من المعنيين أن دمشق ستزيد من انخراطها بالملف اللبناني، بشكل أو بآخر، في المرحلة المقبلة".

وبحسب المصادر، فإنّ "النظام في سوريا بات على تنسيق جدي مع بعض الدول الخليجية بشأن لبنان، من دون أن يؤدي ذلك إلى توافق حول الرؤية السياسية، لكن الأمرَ سيفتح الباب أمام دمشق للعودة المحدودة إلى لبنان".

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وتقول المصادر إنّ "تسارع زيارات القيادات الحزبية اللبنانية الى سوريا ليس سوى دليل على مدى قدرة دمشق على القيام ببعض الأدوار في لحظة الفراغ السياسي التي يمرُّ بها البلد".