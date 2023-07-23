أنباءٌ عمّا سيشهده سعر الدولار.. هذا ما تضمنته وهؤلاء يقفون وراءها

تعمدُ جهات عديدة معنيّة بطرحِ معطيات عن الوضع الإقتصادي إلى بثِّ أنباء عن إمكانية إنفلات سعر الدولار وانفلات الوضع النقدي خلال وقتٍ قريب، علماً أن تلك الجهات تعتبرُ واسعة الإطلاع على ظروف وأحوال البنك المركزي والسياسات التي يعملُ بها حالياً.

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كذلك، فقد تبيَّن أن معظم الخبراء الماليين باتوا يحاولون تجنّب إطلاق أي توقعات بشأن السيناريو الذي ينتظر الليرة بعد يوم 31 تمّوز، الموعد الذي تنتهي خلاله ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وبحسب مصادر ماليّة، فإن "الطاسة ضايعة" حالياً، ولهذا يسعى الكثيرون إلى "تقليلِ" تصريحاتهم تجنباً لإحداث بلبلة ضمن الأسواق وسط الأوقات الحساسة حالياً.