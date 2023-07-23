قبيسي: "الثنائي الشيعي" متمسك بلغة الحوار

أكّد النائب هاني قبيسي أنّ "الثنائي الشيعي الوطني" متمسّك بلغة الحوار وصولاً إلى تحقيق إنجازٍ على مستوى إصلاح الدولة وإعادة إحياء المؤسسات والاستحقاقات الدستورية من انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وحدة وطنية ووضع خطة اقتصادية تخرج لبنان من أزمته.

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وخلال مشاركته في مجلس عاشورائي ببلدة الدوير الجنوبية، قال قبيسي: "البعض كرّس في لبنان لغة الاختلاف والفرقة والانقسام وصولاً الى الفيدرالية. هؤلاء يريدون أن تستمر الخلافات بين مختلف الأطياف في لبنان، ويسعون لتشويه صورة المقاومة وإضعاف قدراتها وامكاناتها تارة بإستدعاء الارهاب وتارة اخرى بالحصار وهذا الامر لا يمكن مواجهته سوى بالصبر والصمود لنكرس لغة انسانية تجمع في لبنان ولا تفرق بأن نحافظ على العيش المشترك".



