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لبنان

بلدة في النبطية تُعاني من انقطاع المياه.. ومناشدة للمسؤولين

Lebanon 24
23-07-2023 | 02:52
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ناشد أهالي تول - النبطية المسؤولين معالجة مشكلة انقطاع المياه في بلدتهم، وقالوا في بيان: "مجددا أهالي تول، سكان شارع الشهيد احمد صبرا، يرفعون الصوت بسبب المزاجية التي يتم التعامل فيها بالنسبة لتحويل المياه الى البلدة بشكل عام. ليس من المعقول في هذه الظروف المناخية القاسية أن تنقطع المياه لمدة أسبوعين، واذا تم تحويلها تكون منتصف الليل ولمدة تترواح بين ساعة أو ساعتين وعلى قاعدة، اللي سبق شم الحبق".
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وختم الأهالي: "نريد من القيمين تفسير ما يحصل فليس هناك أي مبرر. الكهرباء متوفرة والأعطال تم اصلاحها والأهالي يسددون الأقساط بعد مضاعفتها. لذلك، نطلب تزويدنا بالمياه بشكل عادل دون أي استنسابية أو مزاجية، خصوصاً أن شراء صهاريج المياه باتت مكلفة ولا قدرة للأهالي على دفع مصاريف إضافية".
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