الدولار يرتفع خلال ساعات صباح الأحد.. كم بلغ سعره؟

سجل سعر صرف الدولار صباح اليوم الأحد إرتفاعاً إضافياً إذ تراوح بين 92500 و 92900 ليرة لبنانية.



يُشار إلى أنَّ العُملة الخضراء سجلت تسعيرة مساء أمس السبت تراوحت بين 92300 و 92600 ليرة لبنانية.

Advertisement يُشار إلى أنَّ العُملة الخضراء سجلت تسعيرة مساء أمس السبت تراوحت بين 92300 و 92600 ليرة لبنانية.