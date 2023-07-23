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لبنان

الدولار يرتفع خلال ساعات صباح الأحد.. كم بلغ سعره؟

Lebanon 24
23-07-2023 | 02:59
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سجل سعر صرف الدولار صباح اليوم الأحد إرتفاعاً إضافياً إذ تراوح بين 92500 و 92900 ليرة لبنانية.

يُشار إلى أنَّ العُملة الخضراء سجلت تسعيرة مساء أمس السبت تراوحت بين 92300 و 92600 ليرة لبنانية.
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