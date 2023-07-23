"مخبيين راسن"... عون: سنكمل هذه المعركة حتى بعدم وجود رئيس!

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توجّه الرئيس ميشال عون إلى شباب التيار الوطني الحر بالقول: "أيها الشباب، إذا لم تعيشوا القيم الوطنية، وإذا لم تحبوا وطنكم، وتعملوا من أجله، فلن تتمكّنوا من المحافظة عليه وعلى أرضكم".كلام عون جاء خلال المخيم الشبابي لطلاب المدارس في التيار الوطني الحر، إذ قال: "نعيش في مجتمع يحكمه الكذب، كل السياسيين والإعلاميين لا بل كل اللبنانيين كانوا ينادون بمحاربة الفساد، وعندما بدأنا بأول خطوة للتحقيق في حسابات المصرف المركزي سكت الجميع واختفت أصوات المنادين بمحاربة الفساد لا بل بدأوا بمهاجمتي، وتأكدت عندها أن الفساد أقوى من الشعب اللبناني مجتمعاً".وتابع، "يحاولون إخفاء نتائج التدقيق الجنائي كي لا ينفضح من لا يزالون "مخبيين راسن"، وهذه المعركة سنكملها حتى لو لم أعد في سدة الرئاسة، وحتى بعدم وجود رئيس".وقال عون: "عندما أردنا في الماضي فرض زيادة بسيطة على صفيحة البنزين "قامت القيامة" وأُقفلت الطرقات، سرقوا جنى عمر اللبنانيين ولم يتحرك أحد، لا يجوز أن نبقى بحالة انتظار، منتظرين ماذا؟ لا أحد يعرف".وكد أنه "منذ قيام دولة لبنان، أي منذ 103 سنوات لم يكن هناك أي محاسبة جدّية، أو أي رؤية اقتصادية ومستقبلية، وهذا ما بدأنا به وعليكم ان تكملوا".