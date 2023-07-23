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لبنان

بشأن طرح التمديد لحاكم مصرف لبنان.. نائب رئيس الحكومة يحسم الجدل

Lebanon 24
23-07-2023 | 04:04
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أكّد سعادة الشامي، نائب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن لديه ملاحظة في ما يخصّ الطريقة التي أثير بها موضوع توقف منصة "صيرفة"، معتبراً أن "هذا أمر لا يُبحث في الاعلام واذا حصل فسيحصل تدريجيًا وبشكل منظّم كي لا يتأثّر به السوق بشكل كبير".
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وفي مداخلة عبر برنامج "نهاركم سعيد" على شاشة الــLBCI، قال الشامي إن "بيان نواب الحاكم منسجم مع خطة الحكومة وما طالب به نواب الحاكم سبق وطالبت الحكومة به".

وأضاف: "إطلعت على خطة أو بيان نواب حاكم مصرف لبنان خلال الجلسة وهناك ضرورة لاستبدال منصة صيرفة بمنصة إلكترونية حديثة".

كما شدد الشامي على أن "الوضع إستثنائي ويتطلب جهودًا إستثنائية وموضوع التمديد لحاكم مصرف لبنان غير مطروح وليس على جدول مجلس الوزراء وإذا طرح لكل حادث حديث".
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