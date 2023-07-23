مواطنون يقطعون طريق عام الهلالية - صيدا.. ما السبب؟

أقدم مواطنون على قطع طريق عام الهلالية - شرق صيدا بالنفايات، احتجاجاً على تراكمها على جوانب الطرق في البلدة وعدم رفعها.

وأشار المعتصمون إلى أن تلك النفايات تسببت بإنبعاث الروائح الكريهة وانتشار الحشرات والأمراض، خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة.