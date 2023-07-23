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لبنان

مواطنون يقطعون طريق عام الهلالية - صيدا.. ما السبب؟

Lebanon 24
23-07-2023 | 04:37
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أقدم مواطنون على قطع طريق عام الهلالية - شرق صيدا بالنفايات، احتجاجاً على تراكمها على جوانب الطرق في البلدة وعدم رفعها.
وأشار المعتصمون إلى أن تلك النفايات تسببت بإنبعاث الروائح الكريهة وانتشار الحشرات والأمراض، خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة.
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