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لبنان

انقلاب "بيك أب" بعدما فقد السائق السيطرة عليه في هذه المنطقة

Lebanon 24
23-07-2023 | 06:10
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انقلب "بيك أب" من نوع "تاكوما" بعدما فقد السائق السيطرة عليه في جرد مربين الضنية، ما أدى إلى إصابة السائق بجروح ورضوض، حسبما أفادت مراسلة "لبنان 24". 

وعملت فرق الاسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة على اسعافه ونقله إلى مستشفى طرابلس الحكرمي لتلقي العلاج، ووصفت حالته بالمستقرة.
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المصدر: "رصد" لبنان 24
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