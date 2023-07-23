بالصور.. هذا ما يحصل على الحدود الان خلال جولة النائب الياس جرادة

استنفار متبادل بين قوات العدو والجيش اللبناني في تلال كفرشوبا خلال جولة النائب الياس جرادة وأهالي البلدة إلى مقربة من خط الانسحاب في منطقة بعثائيل . pic.twitter.com/EVDopDmRBy
— علي شعيب || Ali Shoeib 🇱🇧 (@alishoeib1970) July 23, 2023
استنفار متبادل بين قوات العدو والجيش اللبناني في تلال كفرشوبا خلال جولة النائب الياس جرادة وأهالي البلدة إلى مقربة من خط الانسحاب في منطقة بعثائيل . pic.twitter.com/EVDopDmRBy
النائب الياس جرادة من مرتفعات #كفرشوبا :
"حدود أرضنا اللبنانية التاريخية في مرتفعات جبل الشيخ ، ولا نعترف بخط الاحتلال ، وتحرير الأرض والإنسان فيها واجبٌ وطني" pic.twitter.com/Ut5Z84HdAb
— علي شعيب || Ali Shoeib 🇱🇧 (@alishoeib1970) July 23, 2023
النائب الياس جرادة من مرتفعات #كفرشوبا :
"حدود أرضنا اللبنانية التاريخية في مرتفعات جبل الشيخ ، ولا نعترف بخط الاحتلال ، وتحرير الأرض والإنسان فيها واجبٌ وطني" pic.twitter.com/Ut5Z84HdAb