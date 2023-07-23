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لبنان

بالصور.. هذا ما يحصل على الحدود الان خلال جولة النائب الياس جرادة

Lebanon 24
23-07-2023 | 07:40
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نقل المراسل الحربي علي شعيب عبر حسابه على "تويتر" أنّ استنفارا متبادلا يحصل بين قوات من الجيش الاسرائيلي والجيش اللبناني في تلال كفرشوبا خلال جولة النائب الياس جرادة وأهالي البلدة إلى مقربة من خط الانسحاب في منطقة بعثائيل.
 
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المصدر: "رصد" لبنان 24
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