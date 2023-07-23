بالصور.. هذا ما يحصل على الحدود الان خلال جولة النائب الياس جرادة

نقل المراسل الحربي علي شعيب عبر حسابه على "تويتر" أنّ استنفارا متبادلا يحصل بين قوات من الجيش الاسرائيلي والجيش اللبناني في تلال كفرشوبا خلال جولة النائب الياس جرادة وأهالي البلدة إلى مقربة من خط الانسحاب في منطقة بعثائيل.

استنفار متبادل بين قوات العدو والجيش اللبناني في تلال كفرشوبا خلال جولة النائب الياس جرادة وأهالي البلدة إلى مقربة من خط الانسحاب في منطقة بعثائيل . pic.twitter.com/EVDopDmRBy — علي شعيب || Ali Shoeib 🇱🇧 (@alishoeib1970) July 23, 2023 Advertisement وقال جرادة:"حدود أرضنا اللبنانية التاريخية في مرتفعات جبل الشيخ ، ولا نعترف بخط الاحتلال ، وتحرير الأرض والإنسان فيها واجبٌ وطني". النائب الياس جرادة من مرتفعات #كفرشوبا :



"حدود أرضنا اللبنانية التاريخية في مرتفعات جبل الشيخ ، ولا نعترف بخط الاحتلال ، وتحرير الأرض والإنسان فيها واجبٌ وطني" pic.twitter.com/Ut5Z84HdAb — علي شعيب || Ali Shoeib 🇱🇧 (@alishoeib1970) July 23, 2023