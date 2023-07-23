الدولار يستمرّ بالارتفاع.. هذا ما سجّله عصراً

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم، ما بين 92700 و93000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.



وكان قد سجل صباحاً تسعيرة تراوحت ما بين 92500 و92900 ليرة للدولار الواحد.