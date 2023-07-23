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لبنان

الدولار يستمرّ بالارتفاع.. هذا ما سجّله عصراً

Lebanon 24
23-07-2023 | 10:06
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم، ما بين 92700 و93000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكان قد سجل صباحاً تسعيرة تراوحت ما بين 92500 و92900 ليرة للدولار الواحد.
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