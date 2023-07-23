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لبنان

لدفع رواتب المعلمين.. هل يُدمج التلامذة النازحين بالتلامذة اللبنانيين؟

Lebanon 24
23-07-2023 | 10:32
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أعلن المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي، في بيان، أنه "يتم التداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بأخبار حول دمج التلامذة النازحين بالتلامذة اللبنانيين، وبصيغ لدفع رواتب المعلمين من المنظمات الدولية بالدولار. ويتم التداول كذلك بكلام منسوب إلى وزير التربية حول العام الدراسي الجديد ودمج المعلمين اللبنانيين بمعلمين غير لبنانيين من سوريين وفلسطينيين وغير ذلك من الاخبار".
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وتابع: "ان المكتب الإعلامي في وزارة التربية، ينفي نفيا قاطعا صحة هذه الأخبار وما يشبهها من معلومات مختلقة تهدف الى التشويش والبلبلة، ويدعو المواطنين إلى عدم اعتماد اي خبر مجهول المصدر، بل متابعة التصاريح التي تصدر رسميا فقط وبصورة مباشرة عن الوزير والوزارة وبواسطة مكتبها الإعلامي، والتي يتم نشرها عبر صفحة الوزارة وعبر وسائل الإعلام المعروفة والمواقع الإخبارية المعتمدة".
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